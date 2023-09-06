إجلاء أكثر من 36 ألف شخص شرقي الصين بسبب الإعصار "هايكوي"

أعلنت السلطات الصينية اليوم الأربعاء، أنها قامت بإجلاء أكثر من 36 ألف شخص في مدينة فوتشو، حاضرة مقاطعة فوجيان شرقي الصين، بشكل مؤقت، حيث تسبب الإعصار هايكوي في حدوث عواصف ممطرة غزيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الأمطار الغزيرة ألحقت أضرارًا بـ147 مركز قروي في المدينة، مما أدى إلى خسارة اقتصادية مباشرة تزيد على 552 مليون يوان (نحو 76.7 مليون دولار أمريكي).

وأضافت أن مناطق متعددة في المدينة شهدت عواصف ممطرة غزيرة بدءا من الساعة التاسعة من مساء أمس الثلاثاء، مع استمرار هطول الأمطار منذ التاسعة من مساء أمس حتى الخامسة من صباح اليوم، لتسجل رقما قياسيا جديدا في فترة هطول الأمطار، كما رفعت مقاطعة فوجيان الاستجابة الطارئة للأمطار الغزيرة إلى المستوى الثاني.