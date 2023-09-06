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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط شاب قتل آخر فى مشاجرة بسبب خلافات بينهما بالسلام

أرشيفية
أرشيفية
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تمكن رجال المباحث، من القبض على متهم بقتل شخص طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما فى مدينة السلام وحرر محضر بالواقعة.

 تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوصول شخص مصاب بطعنة نافذة لاحد المستشفيات، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الإسعافات بدائرة القسم.

 وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات بينهما، قيام المتهم بتسديد طعنه نافذة للمجني عليه. 

وتمكن رجال المباحث من جهودهم وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة الأمن بالقاهرة متهم بقتل شخص مدينة السلام
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