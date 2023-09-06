برلماني: لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية اليابان يستهدف فتح مزيد من الاستثمارات

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير خارجية اليابان، يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية في طافة المجالات التعليمية والتكنولوجية والنقل والطاقة.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن تجربة مصر واليابان في مجال التعليم مميزة وناجحة في نقل الخبرات اليابانية للطلاب المصريين في مجالات التعليم المختلفة لدعم الدولة المصرية وفتح مجالات جديدة أمام الطلاب المصريين بعد التخرج في إيجاد فرص عمل مناسبة تهدف للإنتاج.

وأكد النائب نادر الخبيري، أن العلاقات بين مصر واليابان شهدت تطور ملموس خلال الفترة السابقة من خلال المشروعات الاستثمارية الناجحة بين البلدين، علاوة على أن اليابان تحظى بمكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللقاء تطرق إلى العديد من القضايا الإقليمية لوضع حلول لها وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الروسية والأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمة الطاقة والغذاء.

وتابع النائب نادر الخبيري، أن اللقاء شهد توافق وجهات النظر بشأن وضع حلول سلمية للحفاظ على وحدة وتماسك الدول بما يصون مقدرات الشعوب ويدعم مستقبلها وتحقيق السلام والأمن والتنمية في المنطقة.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل "يوشيماسا هاياشي" وزير خارجية اليابان، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء، موقف مصر الثابت بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية، بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة في السلام والأمن والتنمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى "فوميو كيشيدا" رئيس الوزراء الياباني، منوهاً إلى ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.