المستشار الألماني: نحتاج 25 مليار يورو إضافية لميزانية الدفاع

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن بلاده ستحتاج إلى 25 مليار يورو إضافية لميزانية الدفاع، بدءًا من 2028، مشيرًا إلى أن موازنة 2024 تهدف إلى العودة للحصول على تمويل قوي لدعم المشروعات الأساسية.

وأضاف "شولتس" خلال كلمته التي ألقاها أمام البرلمان الألماني “البوندستاج”، اليوم الأربعاء، ونقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن حكومته تخطط لتسريع عملية الموافقة على الهجرة للعمال الأجانب، وتواصل برلين تشجيع إنشاء شركات مبتكرة ومن بينها مصانع الرقائق.

وتابع: “إننا في المستقبل سننفذ قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حماية الطبيعة، مؤكدًا أنه سيقترح خططًا ترمي إلى جعل ألمانيا أكثر سرعة وحداثة وأمانًا”.

وكان شولتس، أعلن بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، سياسة جديدة تفيد بإنهاء عقود من السياسة السلمية، وإعادة تسليح الجيش الألماني وفق أحدث المنظومات، وتخصيص صندوق استثمار بـ100 مليار يورو لهذا الغرض.