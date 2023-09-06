وصول نتيجة امتحان الدور الثاني للثانوية العامة للمديريات التعليمية

تسلمت المديريات التعليمية بالمحافظات، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2024، تمهيدا لتسليمها للإدارات، ثم تسليم الشهادات بالمدارس.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلقي طلبات التظلمات من نتيجة امتحانات الدور الثاني.

وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألفا و348 طالبا/طالبة، حضر منهم 119 ألفا و271 طالبا/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبا/طالبة بنسبة 89.04%.