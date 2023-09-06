تداول 44 ألف طن و658 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 44000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 658 شاحنة و159 سيارة حيث شملت حركة الواردات 36500 طن بضائع ، 351 شاحنة و100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 59 شاحنة و59 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة PATAGOINA وعلى متنها 32 ألف طن المونيوم قادمة من استراليا والسفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2875 طن بضائع و225 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى ايلة، سينا وبريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1465 راكبا بموانيها.