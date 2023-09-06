بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة حتى هذا الموعد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم على معظم أنحاء الجمهورية، نظرًا لتأثر البلاد بوجود كتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى امتداد لمرتفع جوي، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وقالت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، إن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حارة رطبة على السواحل الشمالية والمناطق المطلة على البحر المتوسط خلال فترات النهار.

وأوضح، أنه سيكون هناك إحساس بارتفاع درجات الحرارة ليلا، وتكون من مائلة للحرارة إلى معتدلة بمعظم أنحاء الجمهورية.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر حتى الاثنين المقبل، ولكن ذروة الارتفاعات هي غدا الخميس والجمعة، موضحة أنه من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى نهارا إلى 37 درجة مئوية، والمحسوسة تكون ارتفاع بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، نظرًا لتواجد نسب الرطوبة ولكن بنسب أقل من الأيام السابقة.