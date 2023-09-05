مباحثات جزائرية - بريطانية حول تطورات الأزمة في النيجر واتفاق المصالحة في مالي

بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، اللورد طارق أحمد، تطورات الأزمة في النيجر على ضوء مبادرة الحل السياسي التي تقدم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه عطاف، اليوم الثلاثاء، من وزير الدولة البريطاني، حسبما أفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.

وأضاف البيان أن الطرفين استعرضا علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين، لا سيما في أفق انضمام الجزائر لمجلس الأمن كعضو غير دائم ابتداء من العام المقبل، وكذلك التحضير للدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني المزمع عقدها شهر نوفمبر القادم بلندن.

كما تطرقا، بحسب البيان، إلى التحديات التي تواجه مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المعروف بـ"مسار الجزائر" (اتفاق بين الجماعات المالية المتنازعة وتوسطت فيه وأشرفت عليه الحكومة الجزائرية في عام 2015).