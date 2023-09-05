"القراءة حياة " ضمن فعاليات قصور الثقافة ببشاير الخير

شهدت مدينة بشاير الخير ١-٢، بمحافظة الإسكندرية يوما جديدا مليئا بالفعاليات الثقافية والفنية، ضمن مشروع المكتبة المتنقلة الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع إدارة المدينة وصندوق مكتبات مصر العامة، حرصا منها على تقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن في المناطق الجديدة بديلة العشوائيات التي لا تتوافر بها المكتبات.

وبحضور كل من الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، والعقيد أحمد عبد العزيز مدير المدينة، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، شهد اليوم ورشة حكي بعنوان "في القراءة حياة" تحدثت خلالها بسمة عبد الرازق عن أهمية القراءة كونها تساعد القارئ على تنمية مهارات التفكير واكتشاف مفردات جديدة، الأمر الذي يسهم في توسيع مداركه العلمية وبناء شخصيته. كما قدمت مجموعة من النماذج لعدد من الشخصيات الأدبية منها رائد الرواية العربية الأديب نجيب محفوظ، عميد الأدب العربي طه حسين، والأديب عباس العقاد، وغيرهم لتوضح كيف ساهمت القراءة في نجاح حياتهم العملية.

وضمن الفعاليات المقامة ضمن خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، نفذ قسم المواهب ورشة فنية بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، تضمنت تصميم "عروسة المولد" بالخامات المختلفة منها كرتون ملون، ورق كوريشه، غراء، وبورو جليتر، تدريب سحر الملاح والفنانة مى أحمد.

كما تضمن اليوم المقام بإشراف د.جيهان حسن المشرف العام للمشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائيات، بفقرة ألعاب تفاعلية، إشراف إدارة التوعية بشركة مياه الشرب، إلى جانب الاطلاع على الكتب والمجلات الموجودة داخل المكتبة، أقيمت مسابقة ثقافية تلاها توزيع عدد من إصدارات هيئة قصور الثقافة على الفائزين، إشراف عبير عمرو.

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