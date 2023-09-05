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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

وفد التنسيقية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

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شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بحضور السيد رئيس الجمهورية.
وتناولت الجلسة الافتتاحية عرض مشاكل الزيادة السكانية في وجه التنمية والجهود المصرية في مواجهتها.
وتم خلال المؤتمر الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
ضم وفد التنسيقية كلا من؛ أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، رامي عبدالباقي، محمد غنيم، محمد عبدالخالق، محمد أبو النور، زوسر تيتو، إيهاب نبيل، نور حته، أحمد سعيد فهيم.

المؤتمر الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وفد التنسيقية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية وفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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