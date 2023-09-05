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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

محمد الإتربي: نتطلع لإنهاء صفقة بيع حصة من "بنك القاهرة" خلال الربع الأول من 2024

محمد الاتربى رئيس
محمد الاتربى رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر
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قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إننا نتطلع لانهاء صفقة بيع حصة من بنك القاهرة المملوك بالكامل لبنك مصر خلال الربع الاول من عام 2024.

وأشار رئيس بنك مصر في مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، إن مناقشات بشأن بيع البنك مستمرة منذ سنوات ويتم التنسيق حالياً على إنجاز صفقة.

ويذكر صندوق مصر السيادي ضمّ في بداية العام الجاري 5 شركات إلى "صندوق ما قبل الطروحات"، تمهيداً لبيع حصص تتراوح ما بين 20% إلى 30% منها بنك القاهرة.

وعلى صعيد التوسع الاستثماري أشار الإتربي إلى أن بنك مصر يعمل على تأسيس بنك رقمي مستقل منذ ثلاث سنوات تقريباً وتم تقديم أول طلب ترخيص بعد إقرار البنك المركزي المصري مؤخراً للضوابط المنظمة لنشاط المصارف الرقمية، متوقعاً انطلاق أعمال البنك في السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2024.

وتوقع رئيس بنك مصر افتتاح فرع للبنك في الرياض في وقت قريب مشيراً إلى إنجاز كافة الإجراءات التنظيمية والإجرائية للبدء في النشاط مؤكداً على أن البنك الأهلي المصري يعمل هو الآخر على افتتاح فرع في الرياض في ضوء الفرص المتاحة حالياً في المملكة العربية السعودية.

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