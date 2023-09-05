مانشستر يونايتد يكتشف إصابة سفيان أمرابط أثناء الكشف الطبي

اكتشف نادي مانشستر يونايتد معاناة لاعبه الجديد المغربي سفيان أمرابط من مشكلة في الظهر وذلك بعد خضوعه لفحوصات طبية بعد التوقيع معه.

وقع يونايتد مع أمرابط في صفقة إعارة مبدئية لمدة موسم (حتى 2024) قادمًا من فيورنتينا، ويتضمن العقد خيار الشراء.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن الطاقم الطبي لمانشستر يونايتد اكتشف إصابة سفيان أمرابط قبل التوقيع معه في اليوم الأخير من انتقالات الصيف.

وأشارت إلى أنه لم يكن هناك وقت كافٍ لأمرابط للسفر إلى إنجلترا للخضوع للفحص الطبي، لذلك تم حجز فحص طبي له في إيطاليا.

وخلال الفحص الطبي، اكتشف الطاقم الطبي وجود مشكلة بسيطة في الظهر، أمرابط سبق وأن اضطر إلى تناول حقن مسكنة للألم خلال مشوار المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

وفي يوم مباراة نصف النهائي أمام فرنسا، كان أمرابط مقتنعاً بأنه لن يتمكن من اللعب بسبب آلام ظهره.استمرت المشكلة حتى أن اكتشف الطاقم الطبي ليونايتد المشكلة أثناء الفحص الطبي ولكن لا يمثل الأمر خطورة.

ومن الممكن أن يشارك أمرابط لأول مرة مع يونايتد أمام برايتون بعد فترة التوقف الدولي.