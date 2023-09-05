محافظ قنا يلتقى مجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد

التقى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، بمجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد، وذلك عقب انتخابهم ، بحضور محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وحسنى عبد الشافى نائب أول رئيس مجلس الإدارة، وأحمد متولى أمين الصندوق، وعلاء الدين محمد مدير عام الغرفة ، و حسام عبده سكرتير عام الغرفة، وعاطف نعيم، وناهد يوسف، ومختار عبد العال، وحسن كحلاوى أعضاء مجلس الإدارة .

قدم محافظ قنا التهنئة إلى أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد ، مشيدا بدور الغرفة التجارية في توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال الأزمات الإقتصادية التي مرت بها الدولة مؤخرا ، مشيدا بدور الغرفة التجارية في ضبط أسعار السلع ، وتوفيرها بالأسواق ، من خلال المشاركة في إقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة .

دعا محافظ قنا أعضاء مجلس الإدارة إلى العمل على خدمة المواطن، وتعزيز أوجه التعاون مع الجهات المعنية للتوسع في إقامة منافذ بيع السلع وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة ، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .



وأكد محافظ قنا، استمرار تقديم الدعم لمجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد لمواصلة التطور المنشود في الغرفة التجارية بالمحافظة ، خاصه في ظل الطفرة التنموية التي شهدتها قنا مؤخرا بمختلف القطاعات، والتي ساهمت في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطن .

من جانبه وجه محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، الشكر إلى محافظ قنا ، لدعمه المتواصل للغرفة، مؤكدا أن نجاح الغرفة التجارية في أداء مهامها يتوقف علي دعم المحافظ لها في المقام الأول، لافتا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة الجديد عازمون على بذل قصارى جهدهم للقيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه، مشيرا إلى أن المجلس سوف يسعى لتطبيق ميكنة الخدمات التي تقدمها الغرفة للتجار لتوفير الوقت والجهد ، من منطلق حرصهم على التعاون التام مع الجهات المعنية بالنشاط التجارى والاقتصادى في سبيل حل المشكلات وتوفير الخدمات والرعاية اللازمة للتجار وتلبية احتياجات المواطنين .

كما استعرض رئيس مجلس الإدارة خلال اللقاء أهم أعمال الغرفة وجهودها السابقة، وأبرز المبادرات التي تعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.