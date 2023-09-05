السيسي يتفقد المعرض الطبي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعرض الطبي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، وذلك برفقة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وانطلق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، ويعقد المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر حتى 8 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية بعنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة" ويعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى 8 سبتمبر الجاري.

ويجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية (PHDC23) الذي تستضيفه مصر في الفترة من ٥ إلى ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والصحة والتنمية.

ويركز المؤتمر، يركز على الفهم العميق للتحديات والفرص الرئيسية التي تواجه العالم في هذه المجالات.

يذكر أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن جلسات تفاعلية وورش عمل وأحداثا جانبية بمشـاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بمجال الصحة والسكان والتنمية.

ويتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثًا من المصريين والأجانب كما يشارك البرنامج العلمي للزمالة المصرية بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا.