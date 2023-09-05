الصين تنشر بيانات جديدة جمعها مسباراها للمريخ والقمر

نشرت الصين، دفعتين جديدتين من البيانات، اليوم الثلاثاء، تم الحصول عليهما بواسطة مسبارها المريخي ومسبارها القمري.

وأوضحت المراصد الفلكية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن حجم البيانات العلمية، التي تم جمعها بين يناير ومارس هذا العام على متن "تيانون-1"، مسبار الصين إلى المريخ، يصل إلى ما يقرب من 68 جيجابايت.

وأشارت المراصد إلى أن هذا الإصدار يعد الخامس للبيانات التي جمعها المسبار، حيث دخل "تيانون -1"، الذي يتكون من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة تجوال، مدار المريخ في 10 فبراير 2021؛ ليصبح أول مسبار يدور حول هذا الكوكب.

كما نشر فريق المراصد الفلكية البيانات العلمية رقم 38 التي حصلت عليها 4 حمولات مثبتة على مركبة الهبوط ومركبة التجوال للمسبار "تشانغ آه-4" بين 15 أبريل و24 يونيو من هذا العام، ويصل حجم تلك البيانات إلى 2.7 جيجابايت.

وقام المسبار "تشانغ آه-4"، الذي تم إطلاقه في 8 ديسمبر 2018، بأول هبوط سلس على الإطلاق على فوهة فون كارمان في حوض القطب الجنوبي- أيتكين على الجانب البعيد من القمر في 3 يناير 2019.