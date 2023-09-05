السبت.. "القومي للسينما" يقيم عروض نادي السينما المستقلة بالأوبرا

يستأنف السبت المقبل المركز القومى للسينما عروض وفعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة في تمام الخامسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث يتم عرض الفيلم الروائي القصير "شغف" للمخرج يوسف سليمان، والفيلم الروائي القصير "جرسون" للمخرجة منال مغربي، وفيلم "خط النار" للمخرج أحمد حمدي اليك.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما يشرف عليها الناقد السينمائي مجدي الشحرى، ويقام بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. هاني أبو الحسن، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر.