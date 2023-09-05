"تعليم البحيرة": رفع درجة الاستعداد وانتهاء أعمال الصيانة بالمدارس

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة رفع درجة الإستعداد ونهو كافة أعمال الصيانة بالمدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد 2023 / 2024 والمقرر أن ينطلق فى 30 سبتمبر الجارى.



كما وجهت الدكتورة نهال بلبع بضرورة قيام مديري المدارس وكافة القيادات التعليمية بالمحافظة بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية والمتابعه المستمرة لمعدلات ونسب حضور الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الجديد، مشددة على تكثيف وإستمرار الحملات على سناتر ومقرات الدروس الخصوصية لدعم جهود الدولة فى تطوير العملية التعليمية والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية لتحقيق مستوى تعليمي أفضل لأبناءنا الطلاب.

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة الى أنه قد تم تشكيل لجان للمتابعة والمرور على جميع المدارس للتأكد من نهو الأعمال وجاهزية المدارس وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة.

كما وجه وكيل الوزارة مديرى المدارس بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة للمرور على عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية، وكذا معاونة وتسهيل عمل لجان المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد مشدداً على إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات داخل وخارج المباني وإجراء التفتيش ومتابعة يومية على حالة المبنى بالكامل، التدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج، مع تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج، إلتزام جميع المدارس بطباعة دليل الصيانة البسيطة، ودليل النظافة الموجود على موقع الوزارة، مع تنفيذ ما ورد به من تعلیمات، الانتهاء من جميع أعمال الصيانة درءًا للأخطار قبل بداية العام الدراسي، واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية، التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع كافة الإشغالات وأى تراكمات للقمامة حول الأسوار وبالمناطق المحيطة بالمدرسة.

وشدد وكيل الوزارة، علي توافر كافة عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة، مثل تواجد أغطية غرف تفتيش، وصلاحية سقف خزانات الصرف الصحي، ومراجعة سلامة بوابات المدرسة، قيام المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المباني، أو أي أعمال أخرى تؤثر على سلامة العملية التعليمية، بالتنسيق مع مدير فرع الهيئة بالمديرية.

كما شدد وكيل الوزارة على الإلتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية والـتأكد من وصول جميع الكتب المدرسية للادارات التعليمية والمدارس فى مواعيدها المقررة للبدء فى توزيعها على الفور مع بداية العام الدراسى.