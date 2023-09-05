الأسهم الأوروبية تغلق على استقرار

أغلقت الأسهم الأوروبية على استقرار في ختام تعاملاتها، مع تبدد المكاسب المدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال إجراءات تحفيز الاقتصاد في الصين.

وأغلق المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي مستقرًا عند 457.96 نقطة، بعد أن لامس أعلى مستوياته في أربعة أسابيع خلال تعاملات اليوم.

وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا 0.5 بالمئة، مدعومة بصعود سهم شركة صناعة معدات أشباه الموصلات الهولندية (إيه إس إم إل) 0.8 بالمئة، كما زاد سهم شركة (نوفو نورديسك) الدنماركية للأدوية 0.7 بالمئة بعد أن طرحت الشركة عقارًا لإنقاص الوزن بالمملكة المتحدة.

وأغلقت أسهم قطاع التعدين مرتفعةً 0.6 بالمئة بعدما صعدت اثنين بالمئة خلال التعاملات، مع ارتفاع العقود الآجلة لخام الحديد بسبب تفاؤل المستثمرين بالدعم الذي تقدمه الصين لقطاعها العقاري المتعثر، كما زادت أسهم الشركات الصناعية المنكشفة على الصين 0.1 بالمئة وأسهم شركات صناعة السيارات 0.3 بالمئة.