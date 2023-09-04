طبيب يحذر من تناول السكر الدايت أثناء الرجيم

كشف الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية، طرق التخسيس الصحية لأصحاب الوزن الزائد.

وقال فهمي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن التخسيس يتمثل في عاملين فقط رفع معدلات الحرق، أو تقليل نسبة الطعام.

وأوضح استشاري التغذية أن أول طريق للتخسيس وإنقاص الوزن هو الاستيقاظ مبكرا، الأمر الذي يساعد بشكل كبر على زيادة حرق للدهون.

ونوه أن من شروط إنقاص الوزن «الأكل من المنزل، تناول الخبز البلدي، وجبات البروتين، والسلطة البلدي، شريطة أن يكون المعدل قليل».

ولفت إلى أن سلطة التخسيس يجب أن تخلو من الإضافات مثل دبس الرمان أو غيره.

وحذر عماد الدين فهمي من السكر الدايت، وعلى مدار اليوم يجب استخدام ملعقتين سكر فقط طوال اليوم في أي مشروب.