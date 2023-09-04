سقط من على السقالة.. مصرع عامل أثناء حفر بئر بشبين القناطر

لقي عامل مصرعه سقط من على سقالة اثناء قيامه بحفر بئر ارتوازي في إحدى قرى مركز شرطة شبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول "محمد ر" 19 سنة، عامل، جثة هامدة إثر سقوطه من علو.

جرى تشكيل فريق بحث قاده رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر وتوصلت التحريات أنه أثناء قيام المتوفى بالعمل في حفر بئر ارتوازي ووقوفه على سقالة اختل توازنه وسقط على الأرض من ارتفاع حوالي 8 متر ولقى مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.