زي النهارده.. المخترع الأمريكي «جورج إيستمان» سجل الماركة التجارية كوداك

يمر علينا اليوم الاثنين الموافق ٤ شهر سبتمبر ذكري تسجيل المخترع الأمريكي

جورج إيستمان للماركة التجارية ايستمان كوداك حيث سجله في 4 شهر سبتمبر عام 1888،وخلال معظم القرن العشرين، واحتلت كوداك موقعا كبيرا في فيلم التصوير الفوتوغرافي.

وكان انتشار الشركة في كل مكان بحيث دخل شعار «لحظة كوداك» في المعجم المشترك لوصف حدث شخصي يستحق أن بسجل للأجيال القادمة.

وبدأت كوداك تكافح ماليا في أواخر التسعينيات، نتيجة لانخفاض مبيعات أفلام التصوير وبطء انتقالها إلى التصوير الرقمي، على الرغم من تطوير أول كاميرا رقمية قائمة بذاتها.

كجزء من إستراتيجية التحول، بدأت كوداك في التركيز على التصوير الرقمي والطباعة الرقمية، وحاولت تحقيق إيرادات من خلال التقاضي العدواني بشأن براءات الاختراع.

من هوجورج إيستمان؟



ولد المخترع ورجل الأعمال الأمريكي جورج إيستمان في 12 شهر يوليو عام 1854، وأسس شركة إيستمان كوداك واخترع الفيلم الملفوف، مما ساعد على تحقيق شعبية كبيرة للتصوير الفوتوغرافي.

وكان الفيلم الملفوف أيضًا الأساس لاختراع الفيلم السينمائي في عام 1888م من قِبل السينمائيين الأوائل في العالم إدوارد مويبريدج ولويس لو برينس، وبعد سنوات قليلة من قِبل أتباعهم ليون بولي وتوماس إديسون، والأخوة لوميير، وجورج ميلييس.

وكان إيستمان فاعلاً للخير بشكل كبير ومؤسسا لمعهد إيستمان للموسيقى، ومعاهد طب الأسنان والطب في جامعة روتشستر؛ ومساهما في معهد روتشستر للتكنولوجيا ( وتشييد الحرم الجامعي الثاني لـمعهد ماساتشوستس للتقنية ( على نهر تشارلز؛

وتبرع الي جامعة توسكيجي وهامبتون. وبالإضافة إلى ذلك، وفَّر إيستمان الأموال لعيادات في لندن ومدن أوروبية أخرى لخدمة السكان ذوي الدخل المنخفض.

وفي السنوات القليلة الأخيرة من حياته، عانى إيستمان من ألمٍ مُزمن وانخفض أدائه الوظيفي بسبب مرض العمود الفقري،وفي 14 من مارس عام 1932، أطلق إيستمان الرصاص على نفسه، تاركًا ملاحظة نصفها، «لأصدقائي: تمّ عملي. فلم أنتظر؟»،

وقد تم تخصيص منزل جورج إيستمان الذي لا يزال موجودا، باسم المتحف الدولي للتصوير والسينما، ويعد معلم تاريخي قومي.