رئيس جامعة المنوفية مناقشا ومشرفا علي رسالة دكتوراة في الجراحة العامة بكلية الطب

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وأستاذ جراحة الأورام، اليوم الإثنين، لجنة مناقشة رسالة لنيل درجة دكتوراة في الجراحة العامة والمقدمة من الطبيب جمعة عبد النبي العسكري تحت عنوان "الوقاية من الفتق المجاور لفتحة البراز الجانبية بوضع شبكة اصطناعية في المرضي الذين يخضعون لفغر نهاية القولون الدائم".

وأشار “القاصد” المشرف علي الرسالة، أن البحث يهدف إلى تقديم وضع شبكة جراحية حول فتحة الفغر القولوني النهائي لتقليل أو منع المضاعفات الناتجة عن هذه الفتحة والمتمثلة في حدوث سقوط خارجي للقولون من هذه الفتحة مع أو بدون حدوث فتق من خلال هذه الفتحة في حالات سرطان القولون والمعالج بالفغر.

وقد شمل البحث مجموعة من المرضي بمستشفى جامعة المنوفية بقسم الجراحة العالقة ضم ١٠٤ مريضا سرطان القولون.

ضمت لجنتي الإشراف والمناقشة الدكتور احمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وأستاذ الجراحة العامة وجراحة الأورام بكلية الطب جامعة المنوفية، والدكتور محمد فريد الشربيني أستاذ الجراحة العامة بجامعة المنصورة ورئيس جمعية الجراحين المصرية، والدكتور احمد صبري الجمال أستاذ الجراحة العامة والأورام والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية، والدكتور محمد حامد المليجي استاذ مساعد الجراحة العامة وجراحة الأورام،بكلية الطب جامعة المنوفية.