نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع التطوير والرصف بمنشأة القناطر

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التوسعة والتطوير والرصف بطريق طراد النيل بمركز منشأة القناطر

وجه نائب المحافظ بتذليل كافه العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير ونقل المرافق المتعارضة مع اعمال التطوير والرصف مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة .

في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد

محافظ الجيزة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل علي تذليل ايه معوقات كما عاين النائب طريق ترعة الزمر بمركز أوسيم تمهيدا لبدء أعمال رصف المرحلة الثانية للطريق رافق نائب المحافظ محمد عبد الراضي

رئيس مركز منشأة القناطر ، والدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق و شركة كهرباء جنوب القاهرة والشركةالمنفذة لأعمال الرصف.