بوتين: حجم التبادل التجاري مع تركيا ارتفع بنسبة 86% خلال العام الماضي

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 03:20 م

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم /الاثنين/ أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا ارتفع بنسبة 86% خلال العام الماضي، مضيفا أن الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين استمر في الارتفاع في النصف الأول من هذا العام وقال بوتين - خلال اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمدينة سوتشي - "أن وتيرة تطوير العلاقات بين روسيا وتركيا ستبقى عالية، كما أن هناك نموا في التبادل التجاري بين البلدين"، وفقا لما أوردته قناة «روسيا اليوم».

وأضاف أن التعاون بين موسكو وأنقرة يزداد في مجالات الزراعة والطاقة والمعادن وقطاعات أخرى.

وتابع: "سنبحث اليوم صفقة الحبوب والأزمة الأوكرانية فضلا عن الأزمة السورية وتعزيز الأمن في المنطقة".

وأكد بوتين، أن الشعب الروسي قام بمساعدة الشعب التركي الذي كان يعاني من تبعات الزلازل المدمرة، مشيرا إلى أن روسيا كانت سباقة في المساعدة، الأمر الذي يعكس طبيعة العلاقات السوية بين البلدين.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين واعدة جدا، لافتا إلى أن إنشاء مركز الغاز في المنطقة سيسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأضاف أن العلاقات قائمة بين روسيا وتركيا في مختلف القطاعات، ولا سيما في المجال التجاري، حيث وصل التبادل التجاري إلى مستوى 100 مليار دولار، مشيرا إلى أنه يعتزم التبادل التجاري باستخدام العمليات المحلية.

وأوضح الرئيس التركي أن العمل جار على محطة الطاقة النووية، معربا عن آمله أن تكون هذه الخطوة أساسية في تعميق العلاقات بين البلدين.

وأعرب أردوغان عن أمله أيضا بأن تنتهي المباحثات الثنائية بنجاح فيما يتعلق بصفقة الحبوب..

