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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تواصل ضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس

الداخلية تواصل ضبط
الداخلية تواصل ضبط وملاحقة المحكوم عليهم
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واصلت  أجهزة وزارة الداخلية جهودها  لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين في نفس السياق أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بكفر الشيخ) محكوم عليه بالحبس 25 سنة وكفالات مالية فى 63 حكم (مستأنف – جزئى) فى قضايا "تبديد" .
 ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية) محكوم عليه بالحبس 55 سنة وكفالات مالية فى 68 حكم (مستأنف – جزئى) فى قضايا "تبديد - شيك - خيانة أمانة" .
 ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بسوهاج) ، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "قتل عمد" ، وسبق إتهامه فى عدد 7 قضايا أبرزها ( قتل- سلاح بدون ترخيص).
     ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بالإسكندرية) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 46 قضية "شيك - تبديد" بالحبس 59 سنة و 9 شهور .
 بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.
 

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