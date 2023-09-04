الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 03:06 م

أعلن الجيش الأردني أن المنطقة العسكرية الشرقية، أسقطت اليوم /الاثنين/ على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية، وذلك انطلاقًا من جهود القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار المملكة وحماية حدودها، والتزامًا منها بواجبها الوطني تجاه الوطن.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وبيّن المصدر أنه تم العثور على الطائرة محملة بكمية من مادة الكرستال، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.