رسامة شمامسة وختام الأنشطة في "أبي سيفين" القبة

شهدت كنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة، نشاطًا مكثفًا تضمن إلى جانب رسامة مجموعة جديدة من الشمامسة، حفلتين ختاميتين، الأولى لمهرجان الأسرة، والثانية للمدرسة الصيفية للأطفال.

وصلى الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع القبة والعباسية والوايلي القداس الإلهي وشاركه الآباء كهنة الكنيسة، وبعد صلاة الصلح رسم ٦٧ شماس برتبة إبصالتس، و ٢٤ برتبة أغنسطس، كما منح مرتل الكنيسة رتبة إبيدياكون.

وفي عظة القداس أكد ضرورة احترام بيت الله والاحتراس من التصرف بدون لياقة أثناء التواجد داخله وعدم التحدث أو استعمال الموبايل والانشغال به عن الصلاة.

وعقب انتهاء بعد القداس أقيمت الفعاليات الختامية لمهرجان الأسرة الذي تنظمه الكنيسة لخدمة الآباء والأمهات، حيث قدم كورال الأمهات جزءًا من التسبحة والترانيم، وكذلك قامت إحدى الأمهات بتسميع رسالة القديس يعقوب كاملةً، وتم توزيع الهدايا على المشاركين في المهرجان ومسابقاته.

ثم أقيمت احتفالية ختام أنشطة المدرسة الصيفية للأطفال، وقدم خلالها المشاركون عددًا من الترانيم والألحان الكنيسة باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية والقبطية، كما قدموا عروضًا فنية في مجالات العزف والموسيقى والرسم والمسرح، إلى جانب العروض الرياضية في السباحة والجمباز والكاراتيه.

وحرص الأنبا ميخائيل على تقديم الشكر للآباء الكهنة والخدام والآباء والأمهات على دورهم المتميز، كل من موقعه، في الاهتمام بتربية أبنائهم وبنائهم نفسيًا وبدنيًّا وروحيًا، مشيرًا إلى كلمات القديس بولس الرسول "لِكَيْ نُحْضِرَ كُلَّ إِنْسَانٍ كَامِلاً فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ." ( كو ١: ٢٨).