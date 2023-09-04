كولر يطلب تقريرا طبيا عن حالة عمرو السولية

ينتظر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الحصول على تقرير طبي يحدد موعد عودة عمرو السولية لاعب الفريق إلى التدريبات الجماعية.

ويعاني السولية من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية حيث ينفذ اللاعب برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري.

وعلمت "البوابة نيوز " أن كولر وجهازه استقروا على محمد الشناوي في حراسة المرمى أمامه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي خط الوسط مروان عطية وأليو ديانج وفي الأمام بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وصلاح محسن.

ويفاضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين الثنائي ياسر إبراهيم ومحمود متولي للتواجد في دفاع الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري.

واستقر كولر علي تواجد محمد عبد المنعم أساسيا في قيادة الخط الخلفي علي أن يكون بجواره أحد الثنائي ياسر إبراهيم أو محمود متولي.

وكشف مصدر داخل الأهلي موقف كريم فؤاد لاعب الفريق من تدعيم الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري في السعودية.

وأضاف أن فرص ظهور اللاعب في المباراة يبقي منعدم للغاية بسبب عدم جاهزيته بعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي.