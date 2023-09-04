رئيس وزراء الصين سيحضر قمة مجموعة العشرين بالهند

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 01:04 م

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، سيحضر قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في العاصمة الهندية نيودلهي مطلع الأسبوع المقبل.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينج قولها: "بناء على دعوة من حكومة جمهورية الهند، سيحضر رئيس الوزراء لي تشيانج القمة الثامنة عشرة لمجموعة العشرين التي ستعقد في نيودلهي بالهند يومي 9 و10 سبتمبر"، مشيرة إلى أن بلادها تأمل في أن تدعم القمة التوافق بين الدول الأعضاء وترسي الثقة وتعزز التنمية.

وأضافت "نحن على استعداد للعمل مع جميع الأطراف للدفع من أجل نجاح قمة قادة مجموعة العشرين، وتقديم مساهمات نشطة لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة".

ولفتت القناة الإخبارية إلى أن حضور لي يعني أن الرئيس الصيني شي جين بينج، لن يحضر القمة.

