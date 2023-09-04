ads
الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء الصين سيحضر قمة مجموعة العشرين بالهند

رئيس الوزراء الصيني
رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، سيحضر قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في العاصمة الهندية نيودلهي مطلع الأسبوع المقبل. 
ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينج قولها: "بناء على دعوة من حكومة جمهورية الهند، سيحضر رئيس الوزراء لي تشيانج القمة الثامنة عشرة لمجموعة العشرين التي ستعقد في نيودلهي بالهند يومي 9 و10 سبتمبر"، مشيرة إلى أن بلادها تأمل في أن تدعم القمة التوافق بين الدول الأعضاء وترسي الثقة وتعزز التنمية.

وأضافت "نحن على استعداد للعمل مع جميع الأطراف للدفع من أجل نجاح قمة قادة مجموعة العشرين، وتقديم مساهمات نشطة لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة".

ولفتت القناة الإخبارية إلى أن حضور لي يعني أن الرئيس الصيني شي جين بينج، لن يحضر القمة.
 

نيودلهي مجموعة العشرين الصين
ads