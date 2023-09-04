اليوم.. انطلاق المعرض الثاني لنتاج برنامج بيت جميل للفنون التراثية

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، المعرض الثاني لنتاج مشاريع تخرج "بيت جميل"، والذى يقام بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز بإنجلترا خلال الفترة من 4 حتى 7 سبتمبر من الساعة 11 صباحاً حتى 5 مساءً.

ويضم المعرض نتاج مشاريع التخرج التى تعكس التراث الثقافي لعدد من الحرف اليدوية: الخزف، النحاس، الخشب، والجبس التي تم تصميمها من قبل الدارسين الموهوبين ببرنامج بيت جميل للفنون التراثية بالقاهرة.

تأتي منحة بيت جميل في إطار السعي لتطوير الحرف والحفاظ عليها من خلال الاحتكاك بتجارب دولية لها الخبرة في كيفية التعامل مع التراث الحرفي والعمل علي تجديد الوعى بأصول الفن الإسلامي، وتضم عدداً من كبار أساتذة التصميم والفنون التراثية، ويشمل البرنامج تقديم منح دراسية لمدة عامين لتدريب 20 فناناً وحرفياً مصرياً فى مجالات الدراسة لحرف: الجبس، الخزف، أعمال الخشب القشرة، أعمال النحاس وتقنياتها المختلفة.

يذكر أن مدرسة الأمير تشارلز واحدة من أهم المدارس الرائدة على مستوى العالم التي تهتم بالحرف التقليدية والفنون التراثية، يوفر هذا البيت برامج دراسية للفنانين والحرفيين المحليين المعاصرين في الفنون التراثية في مصر، ويستخدم المهارات المكتسبة في تلك البرنامج بشكلٍ عملي في حفظ وترميم المواقع التراثية الإسلامية في القاهرة. ويدعم الخريجين الباحثين عن فرص عمل أو ريادة الأعمال التجارية في الفنون التراثية.