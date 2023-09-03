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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي على رأس هجوم برشلونة أمام أوساسونا

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
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أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة أوساسونا، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف قادش اللقاء على ملعبه "السادار" الأولمبي، في تمام الساعة العاشرة مساء، واعتمد تشافي على البولندي روبرت ليفاندوفسكي لقيادة الهجوم إلي جانب الشاب لامين يامال.

ويبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – كوندي – كريستينسن – بالدي

خط الوسط: روميو – جوندوجان – فرينكي دي يونج – جافي.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط فيما يأتي أوساسونا في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

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