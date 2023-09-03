صلاح يحقق إنجازًا جديدًا في الدوري الإنجليزي

حقق النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، إنجازين بارزين بعد هدفه في مباراة اليوم ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول بثلاثية نظيفة على ملعب "أنفيلد" في الجولة الرابعة من موسم 2023/24، وقع اختيار الجماهير على صلاح كرجل مباراة ليفربول حيث قدم محمد صلاح أداءً رائعًا في لقاء اليوم ضد كتيبة أوناي إيمري، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، وساهم في فوز ليفربول.

وبحسب شبكة "أوبتا" العالمية، أصبح صلاح أول لاعب يسجل أو يصنع في 10 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي منذ الوقت الذي قام به هو نفسه بذلك بين أغسطس وديسمبر (15 مباراة متتالية).

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية، ساهم صلاح في تسجيل أو صناعة الأهداف في 11 مباراة متتالية على أرض ملعب "أنفيلد" في البريميرليج.