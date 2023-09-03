تفاصيل ضبط شخصين بحوزتهما لحوم أحصنة ببنها

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل شخصين بعد اتهامهما بإنهاء حياة حصان بمنطقة الزراعات بعزبة الزراعة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

جاء ذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض عليهما والتحفظ على بقايا لحوم الحصان المضبوط وهيكل عظمي أيضا، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الأهالي بضبطهم أشخاص ينهون حياة أحصنة بمنطقة زراعات الموز بدائرة قسم اول بنها بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد أبو سريع، رئيس مباحث قسم اول بنها، وتم ضبط شخصين وبحوزتهما بقايا لحم حصان وهيكل عظمي له، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

وفي ذات السياق، شكلت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بقيادة الطب البيطري لجنة لفحص المضبوطات وتبين أنها هيكل عظمي لحصان وبعض أحشائه وتم إعدامها.