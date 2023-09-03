لجنة الزمالك تضع استعداداتها النهائية قبل ساعات من تلقي طلبات المرشحين للانتحابات

وضعت اللجنة التي تدير الزمالك حاليا برئاسة عماد البناني، اليوم الأحد، الرتوش الأخيرة والاستعدادات النهائية داخل مقر النادي، وذلك قبل ساعات من انطلاق عملية تلقي أوارق المرشحين لانتخابات النادي والمقرر لها غدا الإثنين.

وجهزت لجنة الزمالك برئاسة عماد البناني أمس واليوم الأحد مقرات خاصة داخل النادي الأبيض لاستقبال أوراق المرشحين بسهولة ويسر وبشكل يليق بتاريخ النادي العريق ومرشحيه.

من المقرات المجهزة لاستقبال أوراق المرشحين

ويبدأ نادي الزمالك في العاشرة صباح غدا الإثنين، تلقي أوارق المرشحين لانتخابات النادي المقرر لها يوم 20 أكتوبر القادم.

وتستمر عملية تلقي أوراق المرشحين من غدا الإثنين وحتى يوم 10 سبتمبر الجاري، ومن ضمن شروط التصويت في انتخابات الزمالك المقبلة أن يكون عضو الجمعية العمومية مسددا للاشتراك السنوي لعام 2022-2023 وبخلاف ذلك لن يحق له المشاركة في الانتخابات.

اما الشرط الثاني أن يكون العضو الذى سيقوم بالتصويت والمشاركة في الانتخابات قد مضت على عضويته العاملة سنة على الأقل وايضا بخلاف ذلك لن يحق له المشاركة.

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة يوم 20 أكتوبر المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور "عشرة آلاف" عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

وفي تمام الساعة السابعة مساء يوم 20 أكتوبر يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات.

وتشهد انتخابات الزمالك القمبلة منافسة شرسة بين حسين لبيب وأحمد سليمان على منصب رئيس النادي.