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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رونالدو على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب في غرب آسيا خلال أغسطس

رونالدو
رونالدو
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن المرشحين للتنافس على جائزة أفضل لاعب في غرب آسيا عن شهر أغسطس الجاري، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

 

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعد انتهاء الجولة الخامسة من المنافسات حتى الآن.

 

وينافسه على الجائزة المغربي عبد الرازق حمد الله لاعب الاتحاد، الذي يأتي في وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 5 أهداف.

 

وجاء قائمة المرشحين على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس كالآتي..

 

كريستيانو رونالدو (النصر السعودي).

 

عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي).

 

روبرتو فيرمينيو (الأهلي السعودي).

 

يوسف نياكاتي (بني ياس الإماراتي).

 

ياسين براهيمي (الغرافة القطري).

 

أنس العوضات (الوحدات الأردني).

 

حمزة عيسى (ثقافي طولكرم الفلسطيني).

 

الحاج مالك (الأنصار اللبناني).

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