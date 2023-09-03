أندريه بوير يكتب: قيمة الشك.. النشاط الوحيد الذى يستعمل خصوصيات الإنسان بطريقة كاملة

الأحد 03/سبتمبر/2023 - 06:02 م

الشك هو النشاط الإنسانى الوحيد القادر على التحكم فى استعمال السلطة بطريقة إيجابية.. الشك ضرورى للفهم فى مواحهة نخبة ترى القيادة كما لو كانت هى القدرة على معرفة ما يجب فعله الأمر الذى يجعل شكوك المواطن العادى أمرا غير شرعي؛ فعند النظر فى قضية ما فإن البحث يبدأ بالشك أولا ثم استعراض الأمر من كل جوانبه وزواياه المختلفة ثم التشاور والمناقشة قبل اتخاذ القرار. ذلك أن معظم النشاطات الإنسانية يمكن تقسيمها إلى ٣ مراحل، وفعل الشك هو المرحلة الثانية والوحيدة التى تتطلب استخداما واعيا للذكاء.

أما الخطوة الأولى فهى إدراك الواقع الذى يجب مواجهته. تتكون هذه المرحلة دائمًا من مزيج مشوش من الوعى بموقف يبدو وكأنه خارج نطاق السيطرة ومن مواقف تقررها إلى حد كبير الأفكار والأحكام المسبقة بالإضافة إلى الحلول البسيطة. أما المرحلة الثالثة وهى اتخاذ القرار فهي نتيجة لحل جاء إفرازا لإجابة صحيحة للمشكلة الأولية وكثيرا ما يكون اتخاذ القرار عمليا نشاطا زائدًا عن اللزوم رغم أنه ليس أكثر من عملية شبه آلية.

لا شك أن تألق القيادة والخوف من الشك أمران يجعلان صناعة القرار فى منتهى الأهمية. هذه المرحلة للإدارة كثيرا ما تظهر وكأنها الأولى بالرعاية رغم أنه لا قيمة لها إذا لم يسبقها الشك. وفى الحقيقة، يقع الشك ما بين الواقع وما بين تطبيق الفكرة. ولا بد أن يخضع لتقييم التجربة والبديهة والإبداع والأخلاق والذكاء وبالتأكيد المعرفة ويجب أن يؤدى إلى تقديرات متوازنة لما يجب فعله. كلما طالت مرحلة الشك، كلما زادت قدرتنا على فهم الواقع.



أنا لست متأكدا من أن مصممى الذكاء الاصطناعى على وعى بالدور الأساسى لمرحلة الشك إذ ربما كانوا تحت تأثير نظريات الإدارة التى تركز على اتخاذ القرار وربما كانوا أكثر حرصا على تشغيل آلاتهم بدلا من إيقاع كل شيء تحت سلطان الشك.

كما أن النخب التى تمسك السلطة فى مجتمعاتنا تسعى للقفز بطريقة شبه آلية ومباشرة من الحقيقة إلى الحل، من التجريد الى التطبيق، من الايديولوجيا الى المنهجية. لا تريد ان تترك وقتا للشك لأى شخص، وبالتالى تظهر التشاور كأنه ضعف وتنظر فى الموقف على عجل هذا لو نظرت فيه أصلا. ونتيجة هذا التصرف من قبل النخب نجد فهم المواطنين للواقع ينطوى على أفكار مسبقة وعلى عمليات غير واعية أو سرية وعلى أفعال آلية. ويظهر هذا بوضوح عندما نسأل المواطنين عن بعض الأحداث: نادرا ما يبعد عن الأفكار السابقة.

تقاس صحة الديمقراطيات على قدرتها على قبول الشك كمتعة هادئة بينما الديمقراطيات المريضة مهووسة بالأجوبة والإدارة: وهكذا تفقد سبب وجودها.

ومع ذلك يبقى أن الشك هو النشاط الوحيد الذى يستعمل خصوصيات الإنسان بطريقة كاملة.

*من كتاب ذي دبترز كمبنيون، بنكوين بوك، لندن، لجون رالستون سول (١٩٩٥).

معلومات عن الكاتب:

أندريه بوير.. أستاذ جامعى مهتم بقضايا التنمية البشرية والصحة العامة يطرح فى مقاله رؤيته لمسألة الشك كسلوك إنسانى مهم للغاية.