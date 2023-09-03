سيباستيان ماركو تورك يكتب: الناتو.. وضمان الأمن الجماعى؟

الأحد 03/سبتمبر/2023 - 05:18 م

فى غضون ثلاث سنوات ونصف، تغيرت أوروبا على نحو لم يكن لأحد أن يتخيله من قبل. لقد تأثرت فى البداية بالوباء، ثم بالحرب. الأول قد مضى فى الغالب، لكن الثانى لم يعد كذلك، وربما لن يكون كذلك لسنوات عديدة قادمة. ونتيجة لذلك، حدثت تغييرات كبيرة فى القارة القديمة. أصبحت الحياة أكثر تكلفة (فى بعض الدول الأوروبية، ما يصل إلى الثلث). نحن نشهد تضخمًا لم نشهده من قبل. القوى الكبرى (ألمانيا وفرنسا) على وشك الركود الاقتصادى. الحرب هى أصعب شيء فى العالم.

ولا يوجد بلد آمن إذا اندلعت الصراعات المسلحة على حدوده. وهذا ينطبق بشكل خاص على أوروبا. ففى غضون ثلاثة أعوام فقدنا نحن الأوروبيون واحدة من أهم الخصائص التى رافقتنا منذ عام ١٩٤٥: الأمن. لم نعد نشعر بالأمان. قبل عام ٢٠٢٠، لم يكن من الممكن أن نتخيل مثل هذا الوضع. فالحياة أكثر تكلفة، وأقل أمانا، وربما الأكثر صعوبة، مع عدم وجود أى أمل للتفاؤل فى الأفق.

من هو المسئول عن هذا؟ على من يقع اللوم؟ سيكون من الصعب اختيار أى شخص على وجه الخصوص للتعامل مع الوباء وجعله كبش فداء. وكانت المؤسسات التى حاربت المرض فى معظمها متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى المجموعات القومية: الاتحاد الأوروبى، والأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وربما اليونسكو وغيرها.

وبما أن هذا شيء لم نشهده منذ قرن من الزمان (آخرها كان ما يسمى بالأنفلونزا الإسبانية، فى نهاية الحرب العظمى)، فقد كان هناك الكثير من الارتجال. سواء على مستوى المنظمات المتعددة الجنسيات أو على مستوى الدول الفردية. كما كان هناك الكثير من التفسيرات حول ماهية هذا المرض وكيفية حدوثه وكيفية علاجه. لقد كانت المعركة ضد كوفيد أمرًا لم يكن من الممكن أن يجهزنا له شيء.

الحرب فى أوكرانيا شيء آخر. لدحضها، كان الأمر يتطلب إنشاء آلية للأمن الجماعى حيث كان لزامًا على المنظمات المتعددة الجنسيات ذات الصلة أن تشارك، وخاصة تلك التى يقوم عليها السلام فى أوروبا. البعض فعل ذلك، ولكن كيف؟ وظلت الأمم المتحدة تصدر بيانات حظيت بالتأكيد بتأييد الأغلبية ضد المعتدى، لكنها ظلت كلمات على الورق.

ولم يتحد الاتحاد الأوروبى للمرة الأولى حتى ١٥ مارس ٢٠٢٢، أى بعد ثلاثة أسابيع من الهجوم. وكانت هذه أول زيارة إلى كييف بعد الهجوم. زار رؤساء الحكومات البولندية والتشيكية والسلوفينية العاصمة الأوكرانية. لقد زودوا زيلينسكى بأكثر ما كان فى أمس الحاجة إليه: ضمانات لاتحاد موحد يمكنه الاعتماد عليه بشكل كامل للحصول على الدعم، أثناء الحرب وبعدها، لإعادة الإعمار.

لكن هذه لم تكن مبادرة من الاتحاد الأوروبى بأكمله، بل كانت بالأحرى مشروعًا شبه خاص لمجموعة فيسيغراد، وتحديدًا رئيس الوزراء السلوفينى يانيز جانسا، الذى حصل قبل أيام قليلة، فى فرساى، على دعم الاتحاد الأوروبى. الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ومن خلاله أغلبية الجزء الغربى من الاتحاد الأوروبى، وخاصة ألمانيا. ومن هنا، تصرف الاتحاد الأوروبى بشكل موحد إلى حد ما، ولكنه ظل يفتقر إلى القوة الحاسمة. وتستمر الحرب فى أوكرانيا، وكذلك التضخم وارتفاع الأسعار.

وبالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، هناك عنصر رئيسى ثالث للأمن الجماعى، وهو على وجه التحديد منظمة حلف شمال الأطلسى. لقد ارتكب هذا الخطأ الأكبر الذى لا يمكن إصلاحه. وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من قبل السلطات الأوكرانية لحلف شمال الأطلسى لإنشاء منطقة حظر جوى فوق البلاد، فقد رفض الحلف هذا الطلب بسبب خطر حدوث المزيد من التصعيد والصراع العسكرى المباشر مع روسيا.

لكن هذه الحجج كانت غريبة للغاية. لماذا؟ من المؤكد أنه كان من الممكن أن يحدث المزيد من التصعيد للصراع لو لم يتمكن الأوكرانيون، هذه المرة، بدعم غربى متأخر وغير كاف، من إيقاف جيش الاتحاد الروسى وإجباره على خوض حرب موضعية. ولو سقطت أوكرانيا، لكانت دول البلطيق وبولندا هى التالية. هذا ما كشفته الخطط المنشورة لجهاز المخابرات الروسي FSB.

لذلك، فى ٢٤ فبراير، دخل الناتو الحرب ضد الاتحاد الروسى، سواء أحببنا ذلك أم لا. ومن المنطقى أن يشهد استمرار الحرب على ذلك. الأوكرانيون يدافعون عن أنفسهم بأسلحتهم. سوف يستقبلون طائراته. لكن الناتو فى حالة حرب مع روسيا، دون أن تكون هناك حاجة لذلك.

لأن الناتو كان بإمكانه منع هذه الحرب. أوضحت المخابرات الأمريكية فى ديسمبر ٢٠٢١ ويناير ٢٠٢٢ أن بوتين سيهاجم أوكرانيا. وفى هذا السياق، كان رأى أجهزة الاستخبارات الفرنسية أكثر إثارة للاهتمام، حيث ذكر العكس: أن بوتين لن يهاجم. واستندوا فى تقييمهم إلى حقيقة عدم وجود بنية تحتية داعمة حيوية فى أجزاء من الاتحاد الروسى وبيلاروسيا يمكن شن الهجوم منها، على الأقل ليس بالكميات الكافية.

كانت هذه مركبات طبية، لكن الأهم من ذلك أنه لم تكن هناك مراكز لوجستية كبيرة يمكن للجيش أن يزود منها بالإمدادات أثناء الهجوم. ولهذا السبب، خلصت باريس إلى أن ذلك كان مجرد تكتيك للترهيب. ومن هذا المنطلق يمكن استخلاص نتيجة مفيدة فى باريس وواشنطن. وكما هو معروف، فإن الافتقار إلى الدعم اللوجستى على وجه التحديد هو الذى كان بمثابة كعب أخيل للغزو الروسى، فيما يتعلق بالمراحل الأولى. ولابد أن هذا كان واضحًا فى موسكو أيضًا. ولكن هناك، اعتمدنا على انقسام الغرب، وكانت الحجة الحاسمة للهجوم.

لو أشار الناتو بوضوح إلى أنه فى حالة وقوع عدوان، فإنه سيغلق المجال الجوى فوق أوكرانيا (إعلان منطقة حظر جوي)، وإذا أكد أنه سيفعل ذلك بناءً على طلب حكومة جمهورية أوكرانيا ذات السيادة. أوكرانيا فى كييف، كان بوتين يفكر مرتين. وكان يعلم أن هذا من شأنه أن يجعل عمله المحفوف بالمخاطر بالفعل أكثر خطورة، وأنه مع عدم كفاية الدعم اللوجستى والمجال الجوى المغلق، فإن فرص نجاح الحرب ستكون منخفضة للغاية. وكلما كان حلف شمال الأطلسى أكثر تصميما، كلما زاد تردد بوتين.

لأن إغلاق المجال الجوى ناجح وقد نجح دائمًا. وكان هذا هو الحال فى العراق فى عامى ١٩٩١ و٢٠٠٣، وفى البوسنة والهرسك فى التسعينيات، وفى ليبيا فى عام ٢٠١١. ونحن لا نتحدث عن الأخلاق أو الأسباب التى أدت إلى إغلاق المجال الجوى. نحن نتحدث فقط عن فعاليتها. ولكن فى حالة أوكرانيا، فإن هذا سيكون أول عمل يقوم على الأخلاق بعد البوسنة والهرسك.

حماية المهاجم من المعتدى، والضعيف من القوى، خاصة وأن الوحدات الروسية والميليشيات شبه العسكرية ارتكبت العديد من الجرائم الموثقة ضد السكان المدنيين. وفى أوكرانيا، يتصرف بوتن بشكل مشابه لميلوسيفيتش فى البوسنة والهرسك (١٩٩٢-١٩٩٥).

ولا بد من الإشارة أيضًا إلى أنه كلما قبل الغرب «الحجج» القائلة إنه هو نفسه الذى أثار الحرب فى أوكرانيا، من خلال توسيع حلف شمال الأطلسى، فإنه فى الواقع يشجع روسيا على ارتكاب أعمال عدوانية. لأنه يعترف بـ"حقه»، وهو حق وهمى محض.

ومع سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفييتى، انتهت حقبة القطبين. لكن الاتحاد السوفييتى فى الحرب الباردة لم يُهزم لأنه لم يكن من الممكن أن يُهزم. لقد انهارت دون أن تطلق عليها رصاصة واحدة.

وتبين أن الأيديولوجية التى استندت إليها كانت خاطئة. لقد انفجر النجم الأحمر الكبير ببساطة، إذا استخدمنا مصطلحًا فيزيائيًا. تميز تفكك الاتحاد السوفييتى رسميًا بإنشاء رابطة الدول المستقلة، التى بدأها بوريس يلتسين، رئيس الاتحاد الروسى وسلف فلاديمير بوتين.

لقد كانت موسكو هى التى لعبت الدور الأكثر نشاطًا فى تفكك الإمبراطورية القديمة. كما أنها استولت على معظم الميراث. اعتبارًا من ٢٤ ديسمبر ١٩٩١، تولى الاتحاد الروسى، بالاتفاق المتبادل مع الدول الأخرى فى رابطة الدول المستقلة (التى ضمت آنذاك جميع الجمهوريات الأخرى باستثناء جورجيا)، مقعد الاتحاد السوفيتى فى الأمم المتحدة.

وفى اليوم التالى، استقال غورباتشوف وسلم السلطة إلى يلتسين. فى ٢٦ ديسمبر/كانون الأول، صوت مجلس الجمهوريات، المجلس الأعلى للسوفييت الأعلى، على حل الاتحاد السوفييتى، منهيًا أقدم وأكبر وأقوى دولة شيوعية فى العالم، وأصبحت روسيا خليفتها الرسمية.

وفى عام ١٩٩٤، تعهدت روسيا نفسها، بموجب معاهدة دولية فى بودابست، باحترام سلامة أراضى أوكرانيا. وبعد عشرين عاما، انتهكت هذه الاتفاقية مع احتلال شبه جزيرة القرم. خلال هذا الوقت، لم يتخذ الغرب خطوة واحدة تهدد السلامة الإقليمية لروسيا.

بل على العكس من ذلك، فقد رحب بانضمام روسيا إلى نادى النخبة الذى كان يملكه، وهو مجموعة الثمانى. ومع ذلك، اتخذ الاتحاد الروسى سلسلة كاملة من التدابير التى تهدد السلامة الإقليمية للدول ذات السيادة والمعترف بها دوليا. وجورجيا وأوكرانيا هى الأمثلة الأكثر وضوحا. ولكن لا ينبغى لنا أن ننسى الرابع من مارس/آذار ٢٠٢٢. ففى ذلك اليوم، طغت مطالبة بوتين بانسحاب حلف شمال الأطلسى من أوروبا الشرقية والتهديد الأول بالمواجهة النووية على العالم.



خطر الحرب النووية أسطورة أم احتمال؟

ويعتقد أيضًا أن الكلب الذى ينبح لا يعض، كما يقول المثل. ومن غير المرجح أن تقع مواجهة نووية فى عهد بوتين، لأنه رجل عقلانى للغاية. ونحن نعلم أنه فى حرب من هذا النوع، ليس هناك منتصر.

الجميع يخسرون، إلى الأبد. فضلًا عن ذلك فإن الردع النووى، منذ عام ١٩٤٩، عندما حصل الاتحاد السوفييتى على قنبلته الذرية الأولى، كان يعمل دائمًا فى اتجاه منع الصراعات المباشرة ذات الأبعاد التى لا يمكن تصورها. ولم يحدث أى شيء يجعل هذا الأمر غير صحيح اليوم.

العودة إلى تاريخ خلافة الاتحاد السوفيتى

لم يعد لخلفاء الاتحاد السوفيتى أى سلطة قضائية على «المستعمرات» السابقة، لتسميتها بمصطلحات أكثر إمبريالية قليلًا. علاوة على ذلك، يقال باستمرار إنه منذ عام ١٩٩١، لم يتم انتهاك سوى المصالح الحيوية لأحد خلفاء الاتحاد السوفييتى، أى الاتحاد الروسى.

ولكن دول الاتحاد السوفيتى السابقة الأخرى كان من حقها أيضًا أن تمارس شكلًا ما من أشكال السيادة على الدول الأعضاء السابقة فى حلف وارسو فى شرق ووسط أوروبا، إذا ما تم اتباع نفس المنطق. هناك ١٥ دولة: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وإستونيا وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا وأوزبكستان.

ومع ذلك، لم نسمع قط عن أى من هذه الدول تشكو من توسع حلف شمال الأطلسى. لكن إذا فعل أحدهم ذلك، فإن ذلك كان دائمًا بتحريض من فلاديمير بوتين. ولم يتم ذكر الاتحاد الروسى، لأن رئيسه الأول، بوريس يلتسين، لم يشتك منه قط. ويترتب على ذلك أن الرثاء بشأن توسع حلف شمال الأطلسى يرجع إلى رجل واحد، لولاه لما كانت هناك حرب فى أوكرانيا. ليست هناك حاجة لذكر الاسم الأكثر ذكرًا لعام ٢٠٢٣ مرة أخرى.

استنتاج

ومع ذلك، فإن حلف شمال الأطلسى لم يغلق مجاله الجوى حتى الآن، مما يسمح بتطور حرب موضعية تخوضها أوروبا الآن. لقد سقطت فى نفس الفخ الذى وقعت فيه عصبة الأمم فى أواخر الثلاثينيات، عندما فشلت فى اتخاذ إجراء حاسم ضد توسع هتلر الألمانى. أو مثل الأمم المتحدة فى عام ١٩٩٤، التى سمحت بارتكاب جرائم إبادة جماعية: واحدة فى رواندا، وواحدة فى البوسنة.

عندما تنتهى الحرب، فى وقت ما من السنوات القادمة، سيتعين على التحليلات الجادة أن تتناول ما تم ذكره أعلاه. ولكن لن يكون قريبا. وحتى ذلك الحين فسوف ندفع نحن الأوروبيين الثمن، مع التضخم، والشعور بانعدام الأمان، والتوقعات القاتمة لمستقبلنا. فهو يؤثر بشكل كبير على نوعية الحياة، وهو أمر ضرورى لوجودنا. شكرا لك حلف شمال الاطلسى.



معلومات عن الكاتب:

سيباستيان ماركو تورك.. دكتوراه فى الآداب من جامعة «السوربون» باريس وأستاذ جامعى.. يرصد التغيرات الجيوسياسية الكبرى فى محاولة للإجابة عن سؤال: هل يضمن حلف الناتو الأمن الجماعى لدول الغرب؟.



