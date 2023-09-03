الدورى الإنجليزى.. تشكيل دفاعى لووفارهامبتون لمواجهة كريستال بالإسماعلية

أعلن غاري أونيل المدير الفنى لفريق وولفارهمبتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كريستال بالاس، وذلك بعد قليل على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.



وجاء تشكيل فريق وولفارهمبتون كالتالى:

حراسة المرمى: خوسي سا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، كريغ داوسون، ماكسيميليان كيلمان، ريان آيت نوري.

خط الوسط: بابلو سارابيا، جواو جوميز، ماريو ليمينا، بيدرو نيتو، ماثيوس كونها.

خط الهجوم: فابيو سيلفا.



ويحتل فريق كريستال بالاس المركز الـ 12 برصيد 4 نقاط، حصدهم من ثلاث جولات، بينما يحتل وولفارهامبتون المركز الـ 15 برصيد ثلاث نقاط.





