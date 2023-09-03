الدوري الإنجليزي.. تشكيل متحفظ لأستون فيلا أمام ليفربول

أعلن اوناي إيمري المدير الفنى لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليفربول، وذلك بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.



وجاء تشكيل فريق أستون فيلا كالتالى:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: إزري كونسا، دييغو كارلوس، باو توريس.

خط الوسط: ماتي كاش، بوبكر كامارا، دوغلاس لويز، لوكاس ديني، موسى ديابي، جون ماكجين.

خط الهجوم: أولي واتكينز.



ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس برصيد 7 نقاط، حصدهم من ثلاث جولات، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثامن برصيد 6 نقاط.