مشيرة خطاب: الدولة اتخذت خطوات هامة فى مجال حقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن المجلس يولي أهمية كبيرة للحقوق المدنية والسياسية والعمل على رفع الوعي بهذه الحقوق.

وأكدت «خطاب» أن هناك خطوات مهمة اتخذتها الدولة، ودورنا مُعاونة الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ودعوة الرئئيس للحوار الوطني وإحياء لجنة العفو الرئاسي والعدالة الناجزة.

وأضافت خلال مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان للكشف عن تقريره السنوي، أن التقرير يقوم على الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون للمجلس

وتابعت خطاب: إن التقرير يغطي الفترة من 2020 إلى 2023 ما يدل على أن المجلس لا يتوقف عن العمل ودعم حقوق الإنسان ورصد ومراقبة تطبيقها. وأوضحت أن التقرير الذي يطلقه المجلس اليوم نابع من الشكاوى التي يطلقها المواطن المصري باعتبارها العدسة التي يتم وفقا لها تقييم حالة حقوق الإنسان في مصر.

وانطلق قبل قليل، المؤتمر الصحفى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لإطلاق التقرير السنوي للمجلس عن حالة حقوق الإنسان في مصر، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس، بحضور السفيرة الدكتور مشيرة خطاب رئيس المجلس وأعضاء المجلس.

مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان

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