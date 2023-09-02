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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السفير محمد العرابي: منتدى شباب العالم قدم نموذجًا مهمًا للحوار

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي
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أشاد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وأكد العرابي  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة سي بي سي،  على أهمية القوة الناعمة وإضافتها الكبيرة للدولة المصرية.

وشدد على أن منتدى شباب العالم قدم نموذجًا مهمًا للحوار، ومصر تمتلك قوة ناعمة هائلة والعالم كله يعي ذلك جيدًا، وما حدث يشجع مصر على الاستمرار في هذا المنتدى.
 

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