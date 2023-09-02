الدوري الإسباني.. ريال سوسيداد يفوز على غرناطة 5-3

حقق فريق ريال سوسيداد انتصارًا مثيرًا على ضيفه غرناطة بنتيجة 5-3، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

سجل خماسية سوسيداد، الياباني تافيكوسا كوبو هدفين في الدقيقتين 9 و44، ومارتن زوبيميندي في الدقيقة 59، وأندير بارينيتشيا في الدقيقة 67، وميكي بوش لاعب غرناطة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

جاءت أهداف غرناطة عن طريق روبين لو نورمان لاعب سوسيداد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35، ولوكاس بويي في الدقيقة 83، وبريان زاراجوزا في الدقيقة 90.

ويعد هذا الانتصار الأول لفريق ريال سوسيداد في الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني، بعدما تعادل في لقاءاته الثلاثة الماضية، فيما تلقى غرناطة اليوم الخسارة الثالثة له هذا الموسم، مقابل تحقيق فوز وحيد.

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 6 نقاط ليرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب الليجا الإسبانية، بينما توقف رصيد غرناطة عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.