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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هاتريك هالاند يقود مانشستر سيتي لاكتساح فولهام في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي وفولهام
مانشستر سيتي وفولهام
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نجح فريق مانشستر سيتي في تعزيز تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد اكتساحه فولهام بنتيجة 5-1، في مباراة قوية ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ اللقاء على أرضية ملعب "الاتحاد"، وشهد بداية قوية حيث افتتح مانشستر سيتي التسجيل بهدف سجله جوليان ألفاريز في الدقيقة 31 بتمريرة من إيرلينج هالاند، لكن فولهام سرعان ما أدرك التعادل في الدقيقة 33 عبر تيم ريم، وانتهى الشوط الأول بتعادل 1-1.

في الشوط الثاني، نجح ناثان آكي في تسجيل هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وأضاف إيرلينج هالاند لمعانه في الشوط الثاني حيث سجل هدفين في الدقيقتين 58 و70 (من ركلة جزاء أُحتسبت لـ ألفاريز)، وأكمل هاتريك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد فولهام عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

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