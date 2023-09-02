الصومال: نسعى لبناء جيش وطني يتولى مهمة القوات الإفريقية الانتقالية بنهاية 2024

أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري اليوم السبت أن الحكومة تسعى إلى تحرير البلاد من الإرهاب وبناء جيش وطني سيتولى مهمة أمن البلاد من قوات الاتحاد الإفريقي الانتقالية "ATMIS" بنهاية العام 2024.

وأوضح بري - خلال زيارة لمقر وزارة الدفاع الصومالية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن الحرب ضد الإرهاب مرت بمراحل مختلفة، وأن الشعب الصومالي متحد في استئصال آفة الإرهاب، متعهدا بالعمل على تلبية الاحتياجات المختلفة للجيش الصومالي من أجل إيجاد جيش يتمتع بالكفاءة والقوة للدفاع عن الوطن.