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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال: نسعى لبناء جيش وطني يتولى مهمة القوات الإفريقية الانتقالية بنهاية 2024

قوات الاتحاد الإفريقي
قوات الاتحاد الإفريقي
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أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري اليوم السبت أن الحكومة تسعى إلى تحرير البلاد من الإرهاب وبناء جيش وطني سيتولى مهمة أمن البلاد من قوات الاتحاد الإفريقي الانتقالية "ATMIS" بنهاية العام 2024.
وأوضح بري - خلال زيارة لمقر وزارة الدفاع الصومالية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن الحرب ضد الإرهاب مرت بمراحل مختلفة، وأن الشعب الصومالي متحد في استئصال آفة الإرهاب، متعهدا بالعمل على تلبية الاحتياجات المختلفة للجيش الصومالي من أجل إيجاد جيش يتمتع بالكفاءة والقوة للدفاع عن الوطن.

الصومال قوات الاتحاد الأفريقي الارهاب
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