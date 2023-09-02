أستراليا تعتزم إرسال وفد إلى الصين لتعزيز استقرار العلاقات الثنائية

تعتزم أستراليا، إرسال وفد يضم ممثلين عن مجالات مختلفة إلى العاصمة الصينية /بكين/، لعقد حوار مع نظرائهم الصينيين الأسبوع المقبل بهدف إرساء استقرار في العلاقات بين الدولتين.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية - في بيان أوردته شبكة "تشانل نيوز آشيا" اليوم /السبت/ - من بين المجالات التي يمثلها الوفد الصناعة والحكومة والتعليم والإعلام والفن، مضيفة أن القضايا المطروحة للمناقشة خلال المحادثات المقرر عقدها يوم /الخميس/ المقبل: التجارة والاستثمار والصلات بين شعب الدولتين، وكذلك الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار البيان إلى أن المحادثات تعد "خطوة إضافية تجاه زيادة المشاركة الثنائية واستقرار علاقتنا مع الصين".

وكان الحوار الرفيع المستوى يعقد سنويا خلال الفترة بين عامي 2014 حتى تم إيقافه عام 2020، ويمثل استئنافه أحدث مثال لتحسين العلاقات بين /بكين/ و/كانبرا/ بعد سنوات من التوتر.