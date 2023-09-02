الكشف عن رقم قميصي كانسيلو وفيليكس مع برشلونة

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، عن رقم قميصي البرتغاليين جواو كانسيلو وجواو فيليكس، صفقتي البلوجرانا الجديدتين في الميركاتو الصيفي المنصرم.

وتعاقد برشلونة مع الظهير الأيمن جواو كانسيلو، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما ضم الفريق الكتالوني، الجناح جواو فيليكس معارًا لمدة موسم من أتلتيكو مدريد، في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

وأعلن البرسا، رقم قميص كانسيلو مع الفريق، حيث يرتدي الرقم 2 بعد رحيل الأمريكي سيرجينو ديست إلى آيندهوفن الهولندي.

ويرتدي فيليكس، القميص رقم 14 بدلًا من المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد في يناير الماضي، وكان آخر من ارتدى هذا القميص مع كبير الكتلان.

ويستعد برشلونة، لمواجهة أوساسونا، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط بعد خوضه 3 مباريات حتى الآن.