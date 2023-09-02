التجاري وفا بنك يواصل دعم «ذوي الهمم»

في ضوء تعليمات البنك المركزي المصري وحرص التجاري وفا بنك إيجيبت على تيسير حصول «ذوي الهمم» على الخدمات والمنتجات البنكية، واصل البنك جهوده للعام الثاني على التوالي في تقديم حزم من التيسيرات لدعم حصول «ذوي الهمم» على الخدمات المصرفية، سواء على صعيد التجهيزات وتهيئة الفروع وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك أو على صعيد برامج التدريب والمنتجات البنكية.

27% من فروع البنك و41% من ماكينات الصراف الآلي مجهزة لاستقبال ذوي الهمم



وقد قام البنك بزيادة عدد الفروع المتاحة للعملاء من ذوي الهمم من 20% إلى 27% من إجمالي عدد فروع البنك وتم زيادة نسبة ماكينات الصراف الآلي (ATM)المتاحة للعملاء من ذوي الهمم من 17% إلى 41% من إجمالي عدد ماكينات البنك ومنها 26% ماكينة مجهزة بطريقة برايل لتمكين العملاء من ذوي الإعاقة البصرية، و21% ماكينة مجهزة بمنحدرات لسهولة دخول الكراسي المتحركة لتسهيل الوصول إليها.



وواصل البنك برامجه التدريبية للكوادر والموظفين بهدف مساعدة العملاء من ذوي الهمم على الحصول على أفضل الخدمات المصرفية والبنكية بكل سهولة ويسر، حيث يعمل البنك دائمًا على تعريف كوادره بشكل مستمر بكافة الإجراءات والسياسات المتعلقة بتعليمات البنك المركزي المصري ومنها جعل الأولوية لذوي الهمم أثناء تواجدهم بالبنك دون التقيد بأرقام انتظار.



ويحرص البنك على توفير عدد 2 موظفين على الأقل مدربين على لغة الإشارة في الفروع المخصصة لاستقبال العملاء من ذوي الإعاقة السمعية ليصل عدد الكوادر المؤهلة بالبنك للتعامل بلغة الإشارة إلى 59 موظفًا، كما يحرص البنك على ترسيخ القواعد والإجراءات اللازمة لعمل زيارات منزلية للعملاء من ذوي الهمم في حالة عدم قدرة العميل على زيارة البنك، فضلًا عن توفير خدمة المحادثات الكتابية من خلال تطبيق WhatsApp للتواصل مع عملاء البنك.



وفي إطار الإجراءات التي يتبعها التجاري وفا بنك إيجيبت للتسهيل على ذوي الهمم، يوفر البنك لهم خدمات الاستعلام عن طريق مركز خدمة العملاء والذي يعمل لمدة 24 ساعة على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب جميع الموظفين على توجيه وتعريف العملاء من ذوي الهمم للفروع المخصصة الأقرب لهم ولسهولة وصولهم للفروع وماكينات الصراف الآلي المتاحة لاستقبالهم، كما تم إضافة ملف كامل على موقع البنك الإلكتروني يتضمن عناوين جميع الفروع وماكينات الصراف الآلي المتاحة لذوي الهمم والخدمات المتاحة من خلالهم.



ولم يكتف التجاري وفا بنك إيجيبت بعمل التوسع في تهيئة فروعه وماكينات الصراف الآلي التابعة له وتدريب موظفيه للتعامل مع ذوي الهمم، بل امتدت جهوده الكبيرة لتسهيل حصولهم على الخدمات البنكية والمصرفية إلى القيام بتنظيم برامج وندوات للتوعية والتثقيف المالي ونشر المعرفة لذوي الهمم، حيث قام البنك بعمل عدد من ندوات التثقيف المالي بالتعاون مع مركز أبيلتي للدراسات والتدريب وجمعية رسالة الخير وبحضور مترجمين لغة إشارة شارك فيها قرابة 100 من ذوي الهمم من الصم والبكم وذوي الإعاقة البصرية من مختلف الأعمار وتم تعريفهم بالأنواع المختلفة للمنتجات والخدمات المصرفية وغير المصرفية وأهمية الدخول ضمن المنظومة المالية.



تجدر الإشارة إلى أنه تزامنًا مع فعاليات «ذوي الهمم» في شهر ديسمبر من كل عام، يقوم التجاري وفا بنك إيجيبت بتقديم العديد من العروض المختلفة علي فتح الحسابات وكذلك بطاقات الخصم المباشر وبطاقة ميزة بالإضافة إلى إقامة حملة دعائية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بخدمات البنك المقدمة لعملائنا من ذوي الهمم.



وكان التجاري وفا بنك إيجيبت قد اتخذ العديد من الإجراءات فور صدور تعليمات البنك المركزي المصري في سبتمبر 2021، لتسهيل حصول ذوي الهمم على الخدمات البنكية والمصرفية، منها إدراج ذوي الهمم ضمن فئات العملاء عن طريق تحديث وثيقة «إعرف عميلك» الخاصة بفتح الحسابات وتحديث البيانات، كما تم تعريفهم على نظام البنك مع تحديد نوع الإعاقة سواء كانت جسدية أو بصرية أو خاصة بالسمع أو النطق، كما قام بإدراج قبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية.



وشملت تلك الإجراءات أيضًا، تصميم وإصدار جميع أنواع البطاقات سواء الائتمان أو الخصم المباشر أو المدفوعة مسبقًا (ميزة) بحروف وأرقام بارزة بالإضافة إلى حروف بطريقة برايل لتيسير تمييز نوع البطاقة، وتم إنشاء آلية بنظام البنك تعمل على التأكد دوريًا من المعاملات التي تمت على حساب العملاء عن طريق الاتصال بهم وذلك لحمايتهم من الأخطار وتوفير الحرية الكاملة أثناء معاملاتهم البنكية.



ووفر التجاري وفا بنك إيجيبت خدمة ترجمة جميع المستندات الخاصة بفتح الحسابات والخدمات والمنتجات البنكية وتوفير كافة العقود اللازمة بطريقة برايل بالفروع المؤهلة لخدمة ذوي الهمم، وأيضًا توفير خدمة إبلاغ العملاء من ذوي الإعاقة البصرية بمعلومات كشوفات حساباتهم عن طريق مركز الخدمة الهاتفية، وعرض منتجات وخدمات البنك المختلفة مصحوبة بالقراءة الصوتية والترجمة النصية ولغة الإشارة على وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للبنك وشاشات العرض بكافة الفروع.

عدد