واشنطن تحذر من عواقب تحول إعصار "إيداليا" للفئة الرابعة مع اقترابه من فلوريدا

حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم الأربعاء، من عواقب تحول إعصار إيداليا إلى الفئة الرابعة عقب ارتفاع معدل مقياس الرياح المحملة بالأتربة والرمال إلى 5 درجات بالقرب من ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأفاد المركز الأمريكي ـ حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ بأن "الإعصار إيداليا اشتد وبات من الفئة الرابعة مهددا بتداعيات وصفها بـ"الكارثية".

وشدد المركز الأمريكي على أن "إيداليا إعصار من الفئة الرابعة.. يمكن أن تزداد قوته قبل أن يصل إلى ساحل بيج بيند في ولاية فلوريدا في غضون ساعات قليلة".

وكان حاكم فلوريدا رون ديسانتيس قد حض الأشخاص المقيمين في المناطق المشمولة بأوامر الإخلاء في 23 مقاطعة على طول ساحل خليج فلوريدا على المغادرة "حالا" والتوجه إلى الملاجئ أو الفنادق خارج مناطق الخطر.

ووافق ديسانتيس - عقب مشاورات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن - على إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا، ما يفسح المجال لتخصيص أموال وموارد فيدرالية للولاية، وبالفعل أرسلت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ مئات عناصر الطوارئ إلى منطقة العاصفة.