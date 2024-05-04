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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

دوي إطلاق نار وانفجارات في دير الغصون شمال طولكرم بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أكدت وسائل إعلام فلسطينية، دوي إطلاق نار وانفجارات في دير الغصون شمال طولكرم بالضفة الغربية، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل،اليوم السبت.

وأكدت ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية، انتشال جثمان شهيد من بين أنقاض المنزل المحاصر في بلدة دير الغصون شمال طولكرم بالضفة الغربية.

كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، تجدد الاشتباكات مع قوات الاحتلال في بلدة دير الغصون بطولكرم في الضفة الغربية، موضحة أن هناك أكثر من 50 آلية للاحتلال تحاصر بلدة دير الغصون في طولكرم وتفرض حظر تجول.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن آليات الاحتلال تقتحم بلدات شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية وتنشر عددا من الدوريات الراجلة.

دوي إطلاق نار دير الغصون الضفة الغربية