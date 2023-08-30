تمكنت الاجهزة الامنية بقطاع الامن العام اليوم من ضبط أحد الأشخاص بأسوان لمحاولته تهريب كمية من المواد المخدرة وبعض المنتجات غير خالصة الرسوم الجمركية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو - "له معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والبضائع المهربة بدائرة قسم شرطة نصر النوبة بأسوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام - بندقية آلية - طلقات لذات العيار - 24 ألف قطعة ألعاب نارية - 3600 عبوة مستحضرات تجميل – سيارة نصف نقل)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع وباقى المضبوطات غير خالصة الرسوم الجمركية لبيعها والتربح منها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.